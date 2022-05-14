Экспортировать зерно из Украины может помочь Канада

Зерно не могут вывезти из Украины из-за нападения РоSSии.

Канада готова отправить корабли в европейские порты, чтобы украинское зерно было доставлено нуждающимся.

Об этом сообщило издание ctvnews со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Мы должны убедиться, что это зерно будет отправлено миру", - сообщила министр.

По ее словам, если это не будет сделано, миллионы людей столкнутся с голодом.