Экспортировать зерно из Украины может помочь Канада

Зерно не могут вывезти из Украины из-за нападения РоSSии.

Экспортировать зерно из Украины может помочь Канада
Фото: Reuters/Дадо Рувіч

Канада готова отправить корабли в европейские порты, чтобы украинское зерно было доставлено нуждающимся.

Об этом сообщило издание ctvnews со ссылкой на министра иностранных дел Канады Мелани Джоли.

"Мы должны убедиться, что это зерно будет отправлено миру", - сообщила министр.

По ее словам, если это не будет сделано, миллионы людей столкнутся с голодом.

Как сообщалось ранее, роSSийская блокада препятствует экспорту пищевых продуктов из Украины. Это, в свою очередь, чревато для миллионов людей по всему миру недоеданием и голодом. Поэтому США призывают прекратить блокаду Россией украинских портов.

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