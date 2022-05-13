Украинские разработчики игр запустили NFT-коллекцию цифровых аватаров

Деньги от продажи коллекции передадут на медицинскую помощь защитникам Украины, информирует ZN.ua.

Украинские разработчики игр запустили NFT-коллекцию цифровых аватаров
Цифровые аватары продадут, а вырученные средства передадут для помощи защитникам Украины
© скриншот видео

Украинские разработчики игр Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt вместе с цифровыми художниками при поддержке Министерства цифровой трансформации запустили благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine. Деньги от ее продажи передадут в фонд Aid For Ukraine на медицинскую помощь защитникам Украины, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.


Фаина Ваулина, ZN.ua

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