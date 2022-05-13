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2022-05-13
Украинские разработчики игр запустили NFT-коллекцию цифровых аватаров
Деньги от продажи коллекции передадут на медицинскую помощь защитникам Украины, информирует
Цифровые аватары продадут, а вырученные средства передадут для помощи защитникам Украины© скриншот видео
Украинские разработчики игр Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt вместе с цифровыми художниками при поддержке Министерства цифровой трансформации запустили благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine. Деньги от ее продажи передадут в фонд Aid For Ukraine на медицинскую помощь защитникам Украины,
Фаина Ваулина, ZN.ua