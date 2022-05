Украинские разработчики игр запустили NFT-коллекцию цифровых аватаров

Украинские разработчики игр Rainbow Six, Warframe, S.T.A.L.K.E.R., Asphalt вместе с цифровыми художниками при поддержке Министерства цифровой трансформации запустили благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine. Деньги от ее продажи передадут в фонд Aid For Ukraine на медицинскую помощь защитникам Украины, сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.