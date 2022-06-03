Украинские беженцы могут бесплатно отправить посылки из Польши, Германии и других стран

Украинские беженцы имеют право воспользоваться бесплатной отправкой посылок в некоторых странах. Данная услуга доступна, в частности, в Молдове, Германии, Польше и Чехии, куда уехало большинство наших соотечественников.

Миллионы украинцев покинули свои дома из-за войны с Россией . Многие остановились на территориях соседних государств. У беженцев часто возникает необходимость отправить вещи на родину. Людям, оказавшимся в сложной ситуации, предоставлена отличная возможность сэкономить.

В Польше

Эта дружественная страна приняла максимум украинских беженцев. Государственный оператор страны Poczta Polska, подобный нашей "Укрпочте", ввел бесплатную пересылку при соблюдении следующих условий:

посылка в Украину не более 20 кг;

стоимость в пределах 100 евро;

содержимое указано как "гуманитарный груз".

В Польше также работают два распространенных оператора InPost и Meest.

В Молдове

В Кишиневе, Оргееве, Бельцах, Каушанах, Кагуле, Комрате, Фалештах, Единцах и Флорештах открыты отделения хорошо известной в Украине "Новой Почты".

Молдова совместно с общественными организациями бесплатно занимается централизованными отправлениями гуманитарной помощи (на центры ее приема в Украине), а также работает с частными письмами и посылками.

В Германии

Самый популярный сервис, специализирующийся на доставке международных посылок в Германии - Deutsche Post. Это государственная служба. Примечательно, что компания не производит страхование отправок в Украину, но обещает сделать все возможное, чтобы доставить посылки в нашу страну.

В Чехии

Национальный оператор почтовых отправлений страны - ?esk? po?ta. Компания с 1 марта объявила о бесплатной отправке посылок украинских беженцев украинским адресатам.