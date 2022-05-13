Более $25 млн поступило на счета НБУ за неделю работы United24, - Федоров
Пожертвования в поддержку Украины перечислили 72 государства мира.
За первую неделю работы платформы United24 на счета Нацбанка поступило свыше 25 млн. долларов.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Пожертвования в поддержку Украины поступили из 72 стран мира. Среди самых активных доноров - США, Великобритания, Франция, Канада, Германия и, конечно, Украина", - отметил министр.
По информации Федорова, кроме того, через партнёрский фонд Ukraine House собрали 735 673 долларов. Еще 362 379 долларов поступило в криптовалюте через платежную компанию Whitepay. "Они поступят на счета НБУ в ближайшее время и в дальнейшем будут отображаться в отчетности", - добавил глава Минцифры.
"В течение первых 7 дней средства накапливались на счетах НБУ. Теперь они будут распределяться министерствами на наиболее важные нужды Украины. Отныне отчеты НБУ о количестве собранных средств будут обновляться ежедневно. Первый отчет министерств о назначении и распределении средств будет опубликован ровно через неделю, 19 мая", – подчеркнул Федоров.
Напомним, 5 мая Президент Владимир Зеленский объявил о запуске инициативы United24. Средства идут на оборону и разминирование, гуманитарную и медицинскую помощь и восстановление государства.
По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, United24 является частью Фонда восстановления Украины.