Платформа United24 зібрала майже $290 мільйонів для України

Зазначається, що ці кошти вдалося зібрати завдяки таким проєктам, як: «Армія дронів», «Флот морських дронів», «Ловець шахедів», «Азовсталь. Символ незламності», «Міць. Українська кам’яна».

Амбасадорами платформи стали десятки українських та світових лідерів, які підтримують українців та допомагають збирати кошти на підтримку України.

Окремо в Мінцифри наголосили, що «Армія дронів» забезпечує військових найкращими безпілотниками та підтримує українських виробників дронів. Вже законтрактували 1879 безпілотників вартістю понад 3,7 млрд грн та закупили 6 антидрон-систем «Ловців шахедів».