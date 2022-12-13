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2022-12-13
Росіяни закликають мешканців Мелітополя повністю відмовитися від гривні – Федоров
Окупанти планують з нового року заборонити українську валюту, інформує
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті окупанти наполягають на тому, щоб жителі міняли свої гривні на рублі. Але неодноразово траплялися ситуації, коли російські гроші були фальшивими. Про це Федоров
"Росіяни закликають мешканців повністю відмовитися від гривні - кажуть, що із 1 січня вона не буде ходити. Тому приблизно місяць тому розпочали обмінний процес. Абсурдна ситуація - в російських банках можна здати гривню. Що стосується купюр старих зразків - то не лише це правда: місяць тому ми говорили, що у своїх банках вони почали видавати фальшиві рублі", - зазначив очільник міста.
Михайло Яровенко, ZN.ua