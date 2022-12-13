Росіяни закликають мешканців Мелітополя повністю відмовитися від гривні – Федоров

Окупанти планують з нового року заборонити українську валюту, інформує ZN.ua.

Росіяни закликають мешканців Мелітополя повністю відмовитися від гривні – Федоров
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Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті окупанти наполягають на тому, щоб жителі міняли свої гривні на рублі. Але неодноразово траплялися ситуації, коли російські гроші були фальшивими. Про це Федоров повідомив під час брифінгу у медіацентрі Україна-Укрінформ.

"Росіяни закликають мешканців повністю відмовитися від гривні - кажуть, що із 1 січня вона не буде ходити. Тому приблизно місяць тому розпочали обмінний процес. Абсурдна ситуація - в російських банках можна здати гривню. Що стосується купюр старих зразків - то не лише це правда: місяць тому ми говорили, що у своїх банках вони почали видавати фальшиві рублі", - зазначив очільник міста.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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