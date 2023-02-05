Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24

До збору коштів долучаються люди з різних країн, зокрема знаменитості, інформує ZN.ua.

Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24
© Денис Шмигаль/Telegram

Фандрайзинговій платформі United24, яку створили для благодійного збору коштів на допомогу Україні, виповнилося дев’ять місяців. За цей час вдалося зібрати $278,890,000, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Найменший внесок склав 1 долар, найбільший – понад 3 млн доларів.

Ось деякі напрями, куди вже спрямували зібрані кошти: «Близько 150 генераторів, придбаних у межах #LightUpUkraine, уже надійшли до медичних закладів. У січні на енергетичних об’єктах було встановлено шість систем протидії ворожим безпілотникам «Ловці шахедів». Також United24 презентувала напрям “Відбудова України”», - розказав президент.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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