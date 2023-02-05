Зеленський розказав, скільки грошей вдалося зібрати на допомогу Україні через United24

Фандрайзинговій платформі United24, яку створили для благодійного збору коштів на допомогу Україні, виповнилося дев’ять місяців. За цей час вдалося зібрати $278,890,000, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Найменший внесок склав 1 долар, найбільший – понад 3 млн доларів.

Ось деякі напрями, куди вже спрямували зібрані кошти: «Близько 150 генераторів, придбаних у межах #LightUpUkraine, уже надійшли до медичних закладів. У січні на енергетичних об’єктах було встановлено шість систем протидії ворожим безпілотникам «Ловці шахедів». Також United24 презентувала напрям “Відбудова України”», - розказав президент.