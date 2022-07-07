Михайло Федоров зустрівся з представниками криптобіржі Binance

Ініціативу презентували під час Ukraine Recovery Conference у Швейцарії, інформує ZN.ua.

Михайло Федоров зустрівся з представниками криптобіржі Binance
© unsplash/executium

Одна з найбільших криптовалютних бірж у світі Binance стала надійним партнером України від початку повномасштабної війни. Вони заблокували рахунки російських користувачів. А зараз допомагають Мінцифрі реалізувати освітній проект IT Generation, який допоможе здобути IT освіту людям, які до цього ніколи не працювали у цій сфері, повідомили у Мінцифри.

Під час зустрічі у Лугано Binance заявили, що хочуть приєднатися до глобального діджитал-лендлізу – Digital4Freedom. Цю ініціативу вчора презентували під час Ukraine Recovery Conference у Швейцарії. Її мета — залучити світові компанії до будівництва цифрового майбутнього та зробити свій внесок у розвиток цифрової України.


Антон Герасименко, ZN.ua





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