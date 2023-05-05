У межах платформи United24 вдалося зібрати 325 мільйонів доларів – Федоров
Очільник Мінціфри додав, що через цю платформу Україну підтримали люди з 110 країн світу.
Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що завдяки платформі United24 вдалося зібрати вже 325 мільйонів доларів. Про це він
"Вже платформа зібрала 325 млн доларів, це на сьогодні найбільша фандрейзингова платформа, це унікальний кейс у світі, коли державна фандрейзингова платформа залучає стільки коштів і уваги всього світу", – зазначив міністр
За словами Федорова, через цю платформу Україну підтримали люди з 110 країн світу.
Він також додав, що нещодавно амбасадором United24 став відомий британський підприємець Річард Бренсон, який підтримав платформу і збиратиме кошти на проєкт із відбудови України. Серед інших амбасадорів - Imagine Dragons, Барбара Стрейзенд, Скот Келлі тощо.