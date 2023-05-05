У межах платформи United24 вдалося зібрати 325 мільйонів доларів – Федоров

Очільник Мінціфри додав, що через цю платформу Україну підтримали люди з 110 країн світу.

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що завдяки платформі United24 вдалося зібрати вже 325 мільйонів доларів. Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua.

У межах платформи United24 вдалося зібрати 325 мільйонів доларів – Федоров
© Служба безпеки України

"Вже платформа зібрала 325 млн доларів, це на сьогодні найбільша фандрейзингова платформа, це унікальний кейс у світі, коли державна фандрейзингова платформа залучає стільки коштів і уваги всього світу", – зазначив міністр

За словами Федорова, через цю платформу Україну підтримали люди з 110 країн світу.

Він також додав, що нещодавно амбасадором United24 став відомий британський підприємець Річард Бренсон, який підтримав платформу і збиратиме кошти на проєкт із відбудови України. Серед інших амбасадорів - Imagine Dragons, Барбара Стрейзенд, Скот Келлі тощо.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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