Платформа United24 зібрала вже понад 5 мільярдів

За час роботи онлайн-платформи United24 вдалося зібрати вже понад 5 млрд грн. Про це сказав президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

Платформа United24 зібрала вже понад 5 мільярдів

«Ми запустили і принципово нову державну благодійну платформу — United24, яка дозволяє об'єднати потенціали різних, абсолютно різних суспільств, громадську активність на різних континентах світу, зусилля бізнесу і сфери культури, щоб реалізувати конкретні проєкти для захисту і відновлення нашої держави, які зараз нам дуже потрібні», — сказав Зеленський.

Він додав, що амбасадорами United24 вже стали відомі люди, зокрема спортсмени Андрій Шевченко та Еліна Світоліна, американський актор Лів Шрайбер.

«І тепер ще один амбасадор — гурт Imagine Dragons. Вчора я говорив з ними увечері. За час роботи нашої благодійної платформи зібрано вже більше 5 млрд грн», — наголосив президент.

Передісторія

5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United 24 для збору коштів на підтримку України.

Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.





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