United24 уже зібрала більше 200 мільйонів на перший у світі флот морських дронів

Фандрайзингова платформа United24 розпочала збір на перший у світі флот морських дронів, який дозволить обороняти акваторію Чорного моря від російських ракет, які запускають із кораблів. За три дні люди з усього світу задонатили понад 200 млн грн. Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Фото: korrespondent.net

Зазначається, що такі дрони можуть проводити морську розвідку, спостерігати за береговою активністю, коригувати вогонь артилерії та наносити вогневі ураження по цілях.

Перша ціль — сформувати флот зі 100 морських дронів. Вартість одного — 10 млн грн.

«Зараз ми бачимо, як технологічна розробка вартістю $250 тис. дозволяє оборонятися від кораблів, які коштують $50 млн чи навіть $1 млрд. Разом українці створюють технологічну історію. І ми отримали неймовірну підтримку від усього світу. Суми пожертв через United24 були від $10 та 10 грн від звичайних людей до десятків тисяч доларів від бізнесу», — зазначив Федоров.

За перші вісім годин збору люди з усього світу задонатили понад 120 млн грн на флот морських дронів. А за три дні через United24 було зібрано на близько 20 дронів. Перший морський дрон отримав назву «Херсон», а другий — «Севастополь».

Долучитися до формування першого флоту морських дронів можна за посиланням.