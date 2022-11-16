United24 уже зібрала більше 200 мільйонів на перший у світі флот морських дронів
Фандрайзингова платформа United24 розпочала збір на перший у світі флот морських дронів, який дозволить обороняти акваторію Чорного моря від російських ракет, які запускають із кораблів. За три дні люди з усього світу задонатили понад 200 млн грн. Про це
Зазначається, що такі дрони можуть проводити морську розвідку, спостерігати за береговою активністю, коригувати вогонь артилерії та наносити вогневі ураження по цілях.
Перша ціль — сформувати флот зі 100 морських дронів. Вартість одного — 10 млн грн.
«Зараз ми бачимо, як технологічна розробка вартістю $250 тис. дозволяє оборонятися від кораблів, які коштують $50 млн чи навіть $1 млрд. Разом українці створюють технологічну історію. І ми отримали неймовірну підтримку від усього світу. Суми пожертв через United24 були від $10 та 10 грн від звичайних людей до десятків тисяч доларів від бізнесу», — зазначив Федоров.
За перші вісім годин збору люди з усього світу задонатили понад 120 млн грн на флот морських дронів. А за три дні через United24 було зібрано на близько 20 дронів. Перший морський дрон отримав назву «Херсон», а другий — «Севастополь».
Долучитися до формування першого флоту морських дронів можна за посиланням.