Через «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — Федоров

З 24 лютого 2022 року через «Дію» було відкрито 136 тис. автоматичних ФОП та 5 тис. ТОВ. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив в Telegram.

Через «Дію» з початку повномасштабної війни було відкрито 136 тисяч ФОП — Федоров
Фото: thedigital.gov.ua

«Щойно побачив дашборд із кількістю бізнесів, які відкрили через „Дію“ після 24 лютого. Маємо +136 тис. автоматичних ФОП та +4 тис. ТОВ. Дякую кожному з вас за сміливість та підтримку української економіки. Це особливо важливо зараз. Так держава може забезпечувати необхідним наших захисників і захисниць, допомагати тим, хто втратив житло тощо», — написав він.





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