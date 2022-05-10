Квартиру в Португалии продали за 3 биткоина без конвертации в евро

В четверг, 5 мая, неназванный владелец квартиры в городе Брага (Португалия) продал ее за криптовалюту без конвертации в фиат. Об этом сообщила компания Zome, сопровождавшая сделку, пишет Forklog.

Квартиру в Португалии продали за 3 биткоина без конвертации в евро
Фото: bitnovosti.com

Детали сделки

«Эта сделка представляет собой историческую веху, перевод цифрового актива в физический — дом — без какой-либо конвертации в евро», — говорится в сообщении.

По данным Idealista, дом обошелся покупателю в 3 BTC ($108 335 на момент написания). Издание напомнило, что в апреле собственникам и агентам по недвижимости разрешили совершать сделки с помощью цифровых активов. До этого покупатель должен был конвертировать их в фиат.

В феврале 2022 года вложившая все средства в биткоин семья из Нидерландов объяснила свой переезд в Португалию лояльным отношением властей к криптовалютам.

Однако, согласно опросу Национального совета финансовых контролеров страны, среди респондентов криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментом.

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