Квартиру в Португалии продали за 3 биткоина без конвертации в евро
В четверг, 5 мая, неназванный владелец квартиры в городе Брага (Португалия) продал ее за криптовалюту без конвертации в фиат. Об этом сообщила компания Zome, сопровождавшая сделку,
Детали сделки
«Эта сделка представляет собой историческую веху, перевод цифрового актива в физический — дом — без какой-либо конвертации в евро», — говорится в сообщении.
По данным
В феврале 2022 года вложившая все средства в биткоин семья из Нидерландов объяснила свой переезд в Португалию лояльным отношением властей к криптовалютам.
Однако, согласно опросу Национального совета финансовых контролеров страны, среди респондентов криптовалюты оказались наименее популярным финансовым инструментом.