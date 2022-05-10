В Германии начали принудительную закачку в газовые хранилища "Газпрома"

Данные статистики подтверждают информацию о том, что началось принудительное заполнение подземных хранилищ газа "Газпрома" на западе ФРГ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прессу Германии.

Закачку контролирует Оператор ПХГ - компания Astora, которая входит в группу Gazprom Germania и в которую власти Германии ввели внешнее управление. Мощности хранилища принадлежат "Газпром экспорту".

Уточняется, что пока закачка очень мала: за 7 и 8 мая - примерно по миллиону кубометров. Однако внешний управляющий надеется увеличить интенсивность закачки, привела его слова германская пресса.