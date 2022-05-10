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2022-05-10
В Германии начали принудительную закачку в газовые хранилища "Газпрома"
Внешнее управление компании Astora надеется увеличить интенсивность закачки, информирует
Данные статистики подтверждают информацию о том, что началось принудительное заполнение подземных хранилищ газа "Газпрома" на западе ФРГ. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на прессу Германии.
Закачку контролирует Оператор ПХГ - компания Astora, которая входит в группу Gazprom Germania и в которую власти Германии ввели внешнее управление. Мощности хранилища принадлежат "Газпром экспорту".
Уточняется, что пока закачка очень мала: за 7 и 8 мая - примерно по миллиону кубометров. Однако внешний управляющий надеется увеличить интенсивность закачки, привела его слова германская пресса.
Середа Елена, ZN.ua