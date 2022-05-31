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2022-05-31
РоSSия останавливает поставки своего газа в Данию и компании Shell Energy Europe Limited в Германии
Европа в который раз имеет возможность убедиться в том, что роSSийский газ - это оружие
РоSSия останавливает поставки своего газа в Данию и компании Shell Energy Europe Limited в Германии с 1 июня.
Об этом сообщила пресс-служба компании "Газпром экспорт" в своем телеграм-канале.
РоSSияне ссылаются на то, что датская Orsted и британская Shell Energy Europe Limited не согласились на выполнение указа Путина по оплате газа в рублях.
Юлия Мельничук, ZN.ua