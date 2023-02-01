Hitachi Energy продала бізнес у Росії

Hitachi Energy ухвалила рішення піти з російського ринку та оголосила про завершення продажу активів у країні місцевому менеджменту. Про це йдеться у заяві компанії.

Фото: sustainable-bus.com

Що відомо

Hitachi Energy отримала всі необхідні дозволи та планує впорядковану передачу активів, щоб забезпечити їх плавний перехід відповідно до регуляторних вимог та міжнародних санкцій, повідомила компанія.

Нове підприємство працюватиме незалежно в кількох локаціях у Росії і матиме можливість вести бізнес, маючи у своєму розпорядженні досвідчений персонал, який довго та успішно працював у електромережевій галузі.

Надалі всю пов'язану з Росією діяльність Hitachi Energy буде припинено, а ділові відносини між Hitachi Energy і новою місцевою компанією будуватимуться як між незалежними юридичними особами, йдеться в повідомленні.

Hitachi Energy (СП японської Hitachi та шведсько-швейцарської ABB Ltd) було створено у 2020 році на базі електромережевого бізнесу компанії ABB. Наприкінці 2022 року ABB завершила продаж своїх акцій СП, і Hitachi стала 100% власником компанії.