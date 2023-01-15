Держфінмоніторингом заблоковані понад два мільярди гривень підсанкціонної Royal Pay Europe

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов'язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції.

Про це пише ZN.UA.

До внесення компанії в санкційний список, на повязаних з нею рахунках перебувало більше 2 млрд грн. Всі ці кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введенні в дію санкцій перебувають на банківських рахунках. Це означає, що вони збережені для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України.

Зареєстрована у Ризі компанія Royal Pay Europe пов’язана із російським букмекером 1xBet та може займатися переведенням платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино.

Накладені на неї санкції передбачають:





Блокування активів;

Заборону на виведення капіталів за межі України;

Зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань;

Заборону на участь у приватизації та оренді державного майна;

Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку та була заснована у 2016 році.