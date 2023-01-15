Держфінмоніторингом заблоковані понад два мільярди гривень підсанкціонної Royal Pay Europe

Держфінмоніторинг

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов'язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції.

Про це пише ZN.UA.

До внесення компанії в санкційний список, на повязаних з нею рахунках перебувало більше 2 млрд грн. Всі ці кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введенні в дію санкцій перебувають на банківських рахунках. Це означає, що вони збережені для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України.

Зареєстрована у Ризі компанія Royal Pay Europe пов’язана із російським букмекером 1xBet та може займатися переведенням платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино.

Накладені на неї санкції передбачають:

  • Блокування активів;
  • Заборону на виведення капіталів за межі України;
  • Зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань;
  • Заборону на участь у приватизації та оренді державного майна;
  • Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.

За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку та була заснована у 2016 році.


user, politeka.net





Интересные новости
Обмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельникаОбмен старых лампочек на энергосберегающие начинается со следующего понедельника
Ціни на оренду квартир у Києві незабаром злетятьЦіни на оренду квартир у Києві незабаром злетять
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фотоВ Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото
Оревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війнуОревуар, Бондюель: які мережі супермаркетів в України оголосили бойкот французькій компанії, що спонсорує війну
Блок рекламы


Похожие новости
Квартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривеньКвартира в Києві з 4 кімнат продається майже за півмільярда гривень
Пенсійний фонд профінансував соцвиплати на 22 мільярдиПенсійний фонд профінансував соцвиплати на 22 мільярди
Чеська компанія Excalibur Army інвестує понад 27 млн євро у виробництво для допомоги УкраїніЧеська компанія Excalibur Army інвестує понад 27 млн євро у виробництво для допомоги Україні
Зарплата від 40 тисяч гривень: названо найбільш високооплачувані професії в УкраїніЗарплата від 40 тисяч гривень: названо найбільш високооплачувані професії в Україні
Червоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на грошіЧервоний хрест виплатить українцям по 16 тисяч гривень: хто може розраховувати на гроші
Керівник клініки з дружиною та лікарями розікрали мільйони гривень: за якою схемоюКерівник клініки з дружиною та лікарями розікрали мільйони гривень: за якою схемою
Офіс генпрокурора: на Буковині викрито приватну клініку, яка привласнила мільйони гривень від НСЗУОфіс генпрокурора: на Буковині викрито приватну клініку, яка привласнила мільйони гривень від НСЗУ
Понад 4 тисячі бізнесів у переліку планових перевірок: кому чекати на податківців в 2023 роціПонад 4 тисячі бізнесів у переліку планових перевірок: кому чекати на податківців в 2023 році
В Україні виведуть із обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривеньВ Україні виведуть із обігу банкноти 5, 10, 20 та 100 гривень
Українець купив зубну щітку і втратив десятки тисяч гривень: деталі схемиУкраїнець купив зубну щітку і втратив десятки тисяч гривень: деталі схеми
Последние новости
Подгружаем последние новости