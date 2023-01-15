Держфінмоніторингом заблоковані понад два мільярди гривень підсанкціонної Royal Pay Europe
Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов'язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції.
Про це пише ZN.UA.
До внесення компанії в санкційний список, на повязаних з нею рахунках перебувало більше 2 млрд грн. Всі ці кошти були заблоковані в рамках проведення відповідних фінансових розслідувань та на момент введенні в дію санкцій перебувають на банківських рахунках. Це означає, що вони збережені для подальшої конфіскації в рамках чинного законодавства та відновлення України.
Зареєстрована у Ризі компанія Royal Pay Europe пов’язана із російським букмекером 1xBet та може займатися переведенням платежів на адресу офшорних букмекерів та онлайн-казино.
Накладені на неї санкції передбачають:
- Блокування активів;
- Заборону на виведення капіталів за межі України;
- Зупинку виконання фінансових та економічних зобов’язань;
- Заборону на участь у приватизації та оренді державного майна;
- Обмеження прав розпоряджатися цінними паперами.
За даними ЗМІ, Royal Pay Europe належить росіянину з кіпрським паспортом Сергію Кондратенку та була заснована у 2016 році.