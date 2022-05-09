Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных Россией портов — Шмыгаль

Украина каждый день теряет 170 миллионов долларов из-за блокирования портов войсками РФ . Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время рабочей поездки с Президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Одессу, сообщает Правительственный портал .

По словам премьера, экспортные возможности Украины снизились более чем на половину. Тем временем около 70 судов не могут покинуть порты нашей страны.

"Некоторые корабли были вынуждены зайти в порты из внешних рейдов из-за обстрелов, повреждений, гибели членов экипажа. Сейчас в морских портах Украины заблокировано около 70 судов, в том числе 10 — в Одесском порту. Подавляющее количество кораблей — балкеры и суда для перевозки генеральных грузов", — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что заблокированными также остаются 90 миллионов тонн аграрной продукции. Их Украина планировала поставлять в страны Африки, Азии и Европы

Премьер-министр отметил, что мир уже ощущает влияние полномасштабного роSSийского вторжения в Украину на глобальную продовольственную безопасность. Так как 24 февраля остановилось судоходство в Черном море.

"Блокировка Россией морских портов Украины уже привела к резкому росту цен на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло на мировых рынках. И несмотря на намерения агрессора создать в мире продовольственный кризис, мы вместе должны сделать все, чтобы не допустить голода в отдельных странах", — отметил Денис Шмыгаль.

Глава правительства объяснил, что сейчас Кремль распространяет дезинформацию в мире, чтобы снять с себя санкции, однако в продовольственном кризисе виновата только РФ .

"Мир должен увидеть, что на самом деле происходит и как РоSSия блокирует морские порты Украины, вызывая дефицит продовольствия в мире", — подытожил премьер.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель согласился с тем, что вина в сложившейся ситуации лежит на РоSSии. Он заверил, что ЕС сделает все возможное для разрешения проблемы мирового продовольственного кризиса.

"Именно сейчас в Одессе заблокированы миллионы тонн продовольственных товаров. Это потенциально означает драматическую ситуацию для многих стран мира. Особенно это касается развивающихся стран. И всю ответственность за эту ситуацию несет РоSSия", — сказал глава Евросовета.