В РоSSии готовятся к сокращению добычи нефти и введению ЕС "потолка" цен

Ожидается, что добыча упадет во II квартале на 10%.

В РоSSии готовятся к сокращению добычи нефти и введению ЕС

Добыча нефти в РоSSии может упасть во втором квартале на 10% из-за санкционных ограничений — до 9,9 миллиона баррелей в сутки. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на своих экспертов.

"Мы ожидаем падение нефтедобычи в РоSSии во втором квартале 2022 года на 10% квартал к кварталу, до 9,9 миллиона баррелей в сутки (с 11 миллионов баррелей сутки в марте). Такой же уровень мы закладываем и на третий квартал 2022 года, затем для четвертого квартала 2022 года наша оценка повышается на 5%. Есть риск, что данный прогноз излишне оптимистичен", — прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк.

Однако эксперт подчеркнул, что точный прогноз дать невозможно ввиду крайней неопределенности из-за санкций, в том числе вероятности вторичных санкций к покупателям роSSийской нефти.

В росСМИ считают, что ЕС может установить верхний предел цен для покупки роSSийской нефти, чтобы ограничить доходы РоSSии.

"Реалистичность меры по введению "потолка" цен при поставках европейским потребителям можно оценивать только с учетом готовности применять вторичные санкции к Китаю и Индии. Именно эти страны потенциально могут стать основными покупателями роSSийской нефти в случае радикального отказа от покупки роSSийской нефти в Европе. Однако маловероятно, что практическая реализация масштабных вторичных санкций возможна", — считает эксперт.

По его словам, что касается рисков для роSSийских поставок при эмбарго, то нахождение новых рынков сбыта для РоSSии — вопрос времени. В это время дисконты на роSSийскую нефть Urals по отношению к Brent могут достигать рекордов.


Середа Елена, ZN.ua

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