Британское правительство ввело санкции против металлургической и горнодобывающей компании Evraz, которая производит 28% колесных пар и 97% рельсов в РоSSии. Это имеет жизненно важное значение, поскольку РоSSия использует железную дорогу для перемещения ключевых военных поставок и войск на линию фронта в Украине.

“Наряду с существующими мерами, эти действия будут еще больше сдерживать компании, работающие в стратегических секторах в РоSSии”, - говорится в сообщении правительства Британии.

Свежие санкции и замораживание активов означает, что ни один британский подданный или компания не могут вести с подсанкционными предприятиями бизнес. Основные направления деятельности Evraz находятся в РоSSии, где они являются крупным работодателем. Эти санкции еще больше разрушат финансовые резервы Путина и экономику, а также поддержат продолжающееся сопротивление Украины.

С момента вторжения Великобритания ввела санкции против более чем 1000 физических лиц и более 100 предприятий.