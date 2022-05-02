Маск передал Украине аккумуляторы Tesla Powerwall и солнечные панели

Основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в фейсбук

«Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станцию Tesla Powerwall. Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall», — написал министр.

Федоров добавил, что энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

«Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от роSSийской оккупации», — отметил он.

Интернет для Украины

В самом начале войны Федоров обратился в Маску с просьбой предоставить Украине интернет от Starlink. «Уже на следующий день мы получили от него положительный ответ, а еще через неделю — первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину были на нашем складе», — рассказал он.

Сейчас более 10 тыс. станций помогают быть на связи и поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.