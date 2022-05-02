Маск передал Украине аккумуляторы Tesla Powerwall и солнечные панели

Основатель компании SpaceX Илон Маск передал Украине системы сохранения энергии Tesla Powerwall. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в фейсбук

Маск передал Украине аккумуляторы Tesla Powerwall и солнечные панели

«Илон Маск, кроме Starlink, передал Украине станцию Tesla Powerwall. Сегодня две амбулатории в Бородянке и Ирпене получили солнечные панели и системы хранения энергии Tesla Powerwall», — написал министр.

Федоров добавил, что энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

«Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от роSSийской оккупации», — отметил он.

Интернет для Украины

В самом начале войны Федоров обратился в Маску с просьбой предоставить Украине интернет от Starlink. «Уже на следующий день мы получили от него положительный ответ, а еще через неделю — первые 500 станций Starlink с бесплатной прошивкой под Украину были на нашем складе», — рассказал он.

Сейчас более 10 тыс. станций помогают быть на связи и поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения и посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежнаКурс доллара на лето: девальвация гривны в ближайшее время неизбежна
В Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет спискиВ Приватбанке объяснили причины задержки с выплатой 6500 грн. Налоговая проверяет списки
В НБУ объяснили, как и сколько денег можно переводить за границуВ НБУ объяснили, как и сколько денег можно переводить за границу
ПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреляПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреля
Европа впервые за 2 года покупает нефть из ОАЭ для замены роSSийскойЕвропа впервые за 2 года покупает нефть из ОАЭ для замены роSSийской
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине введут несколько экономических зон с разными налогами для бизнесаВ Украине введут несколько экономических зон с разными налогами для бизнеса
Доллар и евро опять подорожали: как изменился курс в УкраинеДоллар и евро опять подорожали: как изменился курс в Украине
Война в Украине: какая ситуация с продуктами в КиевеВойна в Украине: какая ситуация с продуктами в Киеве
В Украине резко подскочили цены на капусту старого урожаяВ Украине резко подскочили цены на капусту старого урожая
Более 1 миллиарда гривен пытался легализовать подсанкционный олигарх Фридман в УкраинеБолее 1 миллиарда гривен пытался легализовать подсанкционный олигарх Фридман в Украине
В Украине снова разрешили продавать и покупать квартиры: какие ограничения остались в военное времяВ Украине снова разрешили продавать и покупать квартиры: какие ограничения остались в военное время
В Украине стремительно падает курс евроВ Украине стремительно падает курс евро
США изучают возможность передачи Украине замороженных роSSийских резервовСША изучают возможность передачи Украине замороженных роSSийских резервов
Ущерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн — УкравтодорУщерб от разрушенных дорог в Украине достиг 900 млрд грн — Укравтодор
Стоимость Tesla за день упала на $126 миллиардовСтоимость Tesla за день упала на $126 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости