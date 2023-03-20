АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена

На користь держави передано активи російського бізнесмена на Чернігівщині на понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ у телеграм-каналі.

АРМА передали понад мільярд активів російського бізнесмена
Фото: mind.ua

Що відомо

Наголошується, що передано активи чернігівської текстильної компанії, пов'язаної з російським бізнесом. Рішення стосується всього нерухомого майна компанії та корпоративних прав на неї.

Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

За даними слідства, йдеться у повідомленні, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловому комплексі країни-агресора.

Встановлено, що він володіє групою російських компаній, що виконують замовлення з виробництва військового одягу та спорядження для окупаційних угруповань Росії.





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