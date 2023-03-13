Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank

Мільярдер Ілон Маск заявив про готовність розглянути можливість придбання закритого владою Silicon Valley Bank (SVB). Про це він написав у твіттер.

Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Фото: dw.com

Що відомо

Відповідний твіт він опублікував у відповідь на пропозицію співзасновника та CEO Razer Мін-Лян Тана про придбання SVB компанією Twitter та перетворення його на цифровий банк.

«Я відкритий для цієї ідеї», — написав Маск.

I'm open to the idea

— Elon Musk (@elonmusk) 11 березня 2023

У березні на конференції Morgan Stanley глава Twitter розповів про бажання створити «дуже потужний фінансовий продукт», який буде навіть кращим за платіжний гігант PayPal.

«Ви хочете мати можливість легко надсилати гроші за допомогою Twitter на інший обліковий запис одним кліком. Ви хочете мати можливість заробляти відсотки», — заявив мільярдер.





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