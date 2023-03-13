Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank

Мільярдер Ілон Маск заявив про готовність розглянути можливість придбання закритого владою Silicon Valley Bank (SVB). Про це він написав у твіттер.

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Що відомо

Відповідний твіт він опублікував у відповідь на пропозицію співзасновника та CEO Razer Мін-Лян Тана про придбання SVB компанією Twitter та перетворення його на цифровий банк.

«Я відкритий для цієї ідеї», — написав Маск.

I'm open to the idea — Elon Musk (@elonmusk) 11 березня 2023

У березні на конференції Morgan Stanley глава Twitter розповів про бажання створити «дуже потужний фінансовий продукт», який буде навіть кращим за платіжний гігант PayPal.