В Германии повысят соцпомощь украинским беженцам

С июня украинцам, которые ищут в Германии защиты от войны, будет предоставлен лучший уровень социальной защиты и поддержка в поиске работы. Это предусмотрено правительственным законопроектом, который вскоре рассмотрит Бундестаг, пишет Немецкая волна.

До сих пор беженцы из Украины получали социальную помощь на основании закона о искателях убежища, которая составляла в зависимости от места пребывания несколько больше 300 евро в месяц для взрослого человека и немного меньше для несовершеннолетних детей.

Начиная с 1 июня, украинцы, получившие вид на жительство в соответствии с §24 закона о пребывании иностранцев, будут получать социальную помощь, которую получают немецкие безработные. Базовая ставка пособия для взрослого составляет 449 евро.

Соответствующие изменения станут возможны после того, как Бундестаг в ближайшее время рассмотрит законопроект, одобренный 27 апреля федеральным правительством. На социальную защиту украинских беженцев правительство выделило два миллиарда евро.

Отмечается, что украинцы в вопросе социальных гарантий будут приравнены к людям, имеющим постоянное разрешение на проживание в Германии, и к лицам, получившим политическое убежище в стране. Соответствующий статус, который беженцы из разных уголков мира получают в индивидуальном порядке после многомесячного рассмотрения заявления о приюте, украинцы получают автоматически в течение нескольких недель.

Украинцы, подающие заявки на защиту на основании §24, получают в Германии вид на жительство, как правило, на год или два. В случае принятия соответствующего решения на уровне ЕС , защита будет продлена до трех лет.

Как сообщалось, в Швейцарии украинские беженцы больше не смогут сами выбирать, где им жить.