Еврокомиссия предлагает отменить на год пошлины на весь экспорт из Украины в ЕС

Это беспрецедентный жест поддержки нашей страны, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, информирует ZN.ua.

Еврокомиссия предлагает отменить на год пошлины на весь экспорт из Украины в ЕС
© depositphotos/Kagenmi

Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь экспорт из Украины в Европейский Союз, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«ЕС никогда, ни в одной стране раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится конкурентоспособнее на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину», - говорится в сообщении.

У правительства Украины, по словам премьера, уже есть договоренности, а также ведутся переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы пустить наш экспорт через порты этих стран.

"Мы разрушили планы врага на полную блокаду нашей экономики", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что его команда работает дальше, чтобы кроме стран ЕС и Великобритании, решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие наши союзники.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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