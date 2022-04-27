Еврокомиссия предлагает отменить на год пошлины на весь экспорт из Украины в ЕС
Это беспрецедентный жест поддержки нашей страны, заявил премьер-министр Денис Шмигаль, информирует
Европейская комиссия предложила приостановить на год действие всех импортных пошлин на весь экспорт из Украины в Европейский Союз, сообщил
«ЕС никогда, ни в одной стране раньше не принимал таких масштабных мер по либерализации торговли. Для нашего бизнеса это открывает дополнительные возможности, а наша продукция становится конкурентоспособнее на европейском рынке. Об отмене пошлин мы вели переговоры с нашими европейскими коллегами и мы благодарны за то, что они услышали нас и поддержали Украину», - говорится в сообщении.
У правительства Украины, по словам премьера, уже есть договоренности, а также ведутся переговоры с Польшей, Румынией, Литвой, Германией и другими странами, чтобы пустить наш экспорт через порты этих стран.
"Мы разрушили планы врага на полную блокаду нашей экономики", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер добавил, что его команда работает дальше, чтобы кроме стран ЕС и Великобритании, решение об отмене пошлин на украинскую продукцию приняли и другие наши союзники.