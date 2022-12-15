Український урожай виявився під загрозою: "Впливає на весь світ"

Український урожай виявився під загрозою: "Впливає на весь світ"

Відключення електроенергії та погіршення погодних умов в Україні поставили під загрозу збирання врожаю кукурудзи. Третина зерна вже залишається мерзнути на полях замість того, щоб йти на експорт.

Про це пише Bloomberg.

"Зараз третина врожаю кукурудзи в Україні все ще стоїть на полях, що створює додаткове навантаження на життєво важливий агросектор", – йдеться у матеріалі. Також агентство зазначає, що зменшення постачання зерна впливає на весь світ.

За даними українських аналітиків, станом на 13 грудня 34% урожаю залишалося неприбраним. Погіршення погодних умов може затримати збір до 2023 року.

"Кукурудзу все ще можна зібрати навесні, хоча перспективи його якості та кількості погіршуються", – зазначають фахівці. При цьому Україна залишається четвертим за величиною постачальником кукурудзи у світі та значно впливає на світові поставки.

Міністерство сільського господарства США вже знизило прогноз урожаю кукурудзи в Україні до 27 млн. тонн, що на 4,5 млн тонн менше минулих показників. Аналітики посилаються на безперервні дощі у трьох ключових для цієї с/г культури областях. А ООН прогнозує ще нижчий показник – 24 млн тонн.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
У Binance заявили про повернення депозитів після великого відтокуУ Binance заявили про повернення депозитів після великого відтоку
Сільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетахСільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетах
Пітер Шифф прогнозує обвал біткоїна до $ 5000Пітер Шифф прогнозує обвал біткоїна до $ 5000
У Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у ПольщіУ Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у Польщі
Франція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євроФранція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євро
Блок рекламы


Похожие новости
Український рекламний медіаринок просів на 63%Український рекламний медіаринок просів на 63%
Український енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергіїУкраїнський енерготрейдер здійснив тестовий імпорт електроенергії
Український бізнес очікує на підвищення цін та не збирається наймати нових працівників – опитування НБУУкраїнський бізнес очікує на підвищення цін та не збирається наймати нових працівників – опитування НБУ
Опалювальний сезон під загрозою: Україна має терміново домовлятися про поставки газуОпалювальний сезон під загрозою: Україна має терміново домовлятися про поставки газу
Прогноз Кабміну: який урожай зберуть українські аграрії цього рокуПрогноз Кабміну: який урожай зберуть українські аграрії цього року
Цибуля буде в дефіциті: урожай в Україні значно нижчий за торішній, овоча не вистачає вже восениЦибуля буде в дефіциті: урожай в Україні значно нижчий за торішній, овоча не вистачає вже восени
Міненерго РФ визнало, що переорієнтувати нафтовий експорт складно, а інвестиції під загрозою через санкціїМіненерго РФ визнало, що переорієнтувати нафтовий експорт складно, а інвестиції під загрозою через санкції
Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"Проблеми в економіці перебільшили, бюджет в липні виявився суттєво перевиконаним - Гетманцев каже про "виття на болотах"
Урожай цього року під загрозою – ЗеленськийУрожай цього року під загрозою – Зеленський
Український виробник титану звинувачує Росію у спробі рейдерстваУкраїнський виробник титану звинувачує Росію у спробі рейдерства
Последние новости
Подгружаем последние новости