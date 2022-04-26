В Украине за неуплату налогов арестовали имущество горно-обогатительного комбината, поставлявшего стратегическую продукцию РоSSии

Наложен арест на 100% корпоративных прав одного из горно-обогатительных комбинатов Украины, который поставлял стратегическую продукцию РоSSии и одновременно уклонялся от налогообложения в Украине. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло экспорт добываемого титансодержащего сырья в адрес предприятий РоSSийской Федерации и Республики Беларусь . По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании. Однако фактически продукция сразу направлялась роSSийским и белорусским предприятиям.

Стоимость реализованной продукции была умышленно занижена на общую сумму более 56 млн. грн. Это привело к потерям бюджета в виде неуплаты налога на прибыль в сумме более 10 млн. грн.

По решению суда наложен арест на 100% корпоративных прав общества и на счета указанного предприятия, открытых в банковских учреждениях Украины.

Директору горно-обогатительного комбината по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль уведомлено о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины, процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Факты занижения стоимости реализованной продукции и размер неуплаченных налогов установлены в сотрудничестве с сотрудниками Государственной налоговой службы Украины, Государственной таможенной службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения директору общества. Досудебное расследование продолжается.