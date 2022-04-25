На Львовщине есть 1200 квартир, которые теоретически можно выкупить для внутри перемещенных лиц, - Козицкий

Во Львовской области есть 1200 квартир в домах, введенных в эксплуатацию, пригодные для проживания, которые можно выкупить по государственной программе для временно перемещенных лиц. Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Львовской военной администрации Максим Козицкий.

“Это проект Офиса президента о размещении временно перемещенных лиц. Мы собираем информацию о количестве готовых или почти готовых квартир, введенных в эксплуатацию, для первоочередного расселения жильцов. Со своей стороны мы нашли более 1200 таких квартир, которые теоретически могут быть выкуплены правительством. На данный момент формируются такие списки по всей Украине, будут устанавливаться предельные цены, по которым теоретически государство могло бы выкупать такое жилье у застройщиков для нужд временно перемещенных лиц», - рассказал Козицкий.

Деньги, по его словам, для выкупа квартир должны быть выделены из государственного бюджета.

Мы надеемся, что какая-то часть населения останется на территории области. Это человеческий потенциал, и для нас важно, чтобы люди нашли свой дом. Потому что мы понимаем, что, конечно, за короткий период восстановить полностью разбомбленные города Востока нереально”, - заявил глава ОВА.

Напомним, ранее Максим Козицкий сообщал, что во Львове появится еще два модульных городка для временного проживания внутри перемещенных лиц, подобного тому, что было установлено в городе недавно. Еще один городок может появиться на территории Львовской области – в городе Стрый.