Тина Кароль намекнула, что выходит замуж

Личная жизнь Тины Кароль уже много лет является темой номер один. Фанаты жаждут узнать, появился ли у нее мужчина, который смог бы порадовать ее после того, как она потеряла мужа восемь лет назад.

“Я замуж выхожу“: Тина Кароль намекнула на перемены в личной жизни

Накануне выхода своего альбома "Двойной рай" украинская певица призналась, что он посвящен человеку, с которым она больше не вместе, но между ними была любовь. Личность этого мужчины звезда не раскрывает до сих пор.

Между тем в Сети появилось развлекательном видео, в котором Тина Кароль отвечала на вопросы в своей манере. Артистка рассказала, будет ли в будущем новый дуэт, и назвала свой любимый клип. А когда ее попросили прочитать строчки из любимого стихотворения, артистка вспомнила детский стишок: "Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Купите мне сандалики, я замуж выхожу". После этого исполнительница расхохоталась и едва успокоилась.

У поклонников тут же появились подозрения, что Тина Кароль не зря заговорила на эту тему и она вызвала у нее такие бурные эмоции. Несмотря на то, что артистка ничего не объяснила, фанаты все же решили, что это может быть намек на перемены в ее личной жизни.


Напомним, Тина Кароль кардинально сменила стрижку и сделала челку.


Анастасия Березовская, Тудей

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