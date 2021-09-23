Полиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасов

Продавцу оружия грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция Киевщины разоблачила 26-летнего жителя Фастовского района, который продал боевой пистолет с патронами и патроны к автоматическому оружию общей стоимостью около 60 тыс. гривень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным следствия, мужчина продал пистолет ТТ и патроны к нему за 30 тысяч гривень. Кроме того, злоумышленник реализовал более 400 патронов калибра 7.62 и получил еще 30 тысяч гривень.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"По месту жительства фигуранта правоохранители проводят санкционированные обыски", - сообщили в полиции.

Продавец оружия задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины обнаружила три схрона с оружием и взрывчаткой в районе операции Объединенных сил.