Полиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасов

Продавцу оружия грозит до семи лет лишения свободы.

Полиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасов
Фото: facebook.com/police.gov.ua

Полиция Киевщины разоблачила 26-летнего жителя Фастовского района, который продал боевой пистолет с патронами и патроны к автоматическому оружию общей стоимостью около 60 тыс. гривень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным следствия, мужчина продал пистолет ТТ и патроны к нему за 30 тысяч гривень. Кроме того, злоумышленник реализовал более 400 патронов калибра 7.62 и получил еще 30 тысяч гривень.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"По месту жительства фигуранта правоохранители проводят санкционированные обыски", - сообщили в полиции.

Продавец оружия задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, накануне Служба безопасности Украины обнаружила три схрона с оружием и взрывчаткой в районе операции Объединенных сил.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТСегодня в Киеве состоится Марш равенства в поддержку прав ЛГБТ
Солистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романеСолистка KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем новом романе
Адель подтвердила роман со спортивным агентомАдель подтвердила роман со спортивным агентом
Дженнифер Энистон призналась, с каким мужчиной готова связать свою жизньДженнифер Энистон призналась, с каким мужчиной готова связать свою жизнь
За сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали почти 4 тысячи новых случаев ковида
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепропетровской области поддельные COVID-паспорта вносили в базу Минздрава за 6 тыс. грнВ Днепропетровской области поддельные COVID-паспорта вносили в базу Минздрава за 6 тыс. грн
В Одесской области гражданин Молдовы незаконно пересек границу на телегеВ Одесской области гражданин Молдовы незаконно пересек границу на телеге
Полиция Харькова пресекла деятельность сети мошеннических call-центровПолиция Харькова пресекла деятельность сети мошеннических call-центров
В Харькове годовалый ребенок выпал с третьего этажа, полиция открыла производствоВ Харькове годовалый ребенок выпал с третьего этажа, полиция открыла производство
Полиция разоблачила схему с поддельными COVID-тестами для жителей ОРДЛОПолиция разоблачила схему с поддельными COVID-тестами для жителей ОРДЛО
Полиция подтвердила смерть судьи из КиеваПолиция подтвердила смерть судьи из Киева
Полиция заявила о разоблачении агрофирмы, которая держала в рабстве 120 человекПолиция заявила о разоблачении агрофирмы, которая держала в рабстве 120 человек
Во время празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано, - НацполицияВо время празднования Рош ха-Шана грубых правонарушений не зафиксировано, - Нацполиция
В Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День НезависимостиВ Умани полиция задержала гражданина Израиля, который устроил стрельбу в День Независимости
В Сумской области нашли 7-летнего мальчика, который заблудился в лесу во время сбора ягод (обновлено)В Сумской области нашли 7-летнего мальчика, который заблудился в лесу во время сбора ягод (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости