Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продолжают наслаждаться совместным романтическим отпуском в Италии. Пара путешествует по Средиземному морю и папарацци засекли возлюбленных на роскошной яхте, когда они проезжали мимо приморского городка Амальфи.

Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком

Лопес на яхте была одета в трендовый красно-белый купальный топ, широкие белые брюки и красные босоножки на платформе. Ее волосы были собраны в хвост, а на шее Джей Ло появилось новое необычное украшение — три подвески с буквами, составляющими имя ее возлюбленного: B, E, N. Это то самое колье, которое Аффлек подарил Лопес на день рождения. Подвески символизируют любовь пары, а также "стойкость" и "дикий, неукротимый дух". Стоимость одного амулета обошлась возлюбленному Дженнифер Лопес в три тысячи долларов, не считая стоимости цепочки.

Из аксессуаров Дженнифер Лопес надела также очки и свои браслеты, которые она не снимает даже на пляже. Бен был одет в светлые брюки и серо-розовую футболку.

Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком

Лопес и Аффлек начали свой морской вояж неподалеку от Сен-Тропе и Монако, и продолжают прогулку возле побережья Италии. Пара выглядит влюбленной и счастливой. Они не скрывают своих чувств и совсем скоро должны съехаться и жить вместе в Лос-Анджеле. Свадьба пары видимо не за горами. Дети возлюбленных уже подружились между собой, и у них сложились дружеские отношения.

Дженнифер Лопес в трендовом купальнике засветилась на роскошной яхте с Беном Аффлеком

Напомним, Дженнифер Лопес в маленьком черном платье отпраздновала свое 52-летие в Сен-Тропе с Беном Аффлеком.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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