На Сейшелах, несмотря на самый высокий в мире уровень вакцинации от ковида, возобновился рост заболеваемости

На Сейшельских островах, несмотря на самый высокий в мире уровень вакцинации от ковида, возобновился рост заболеваемости. Во вторник, 4 мая, там объявили о введении новых карантинных ограничений.

Об этом сообщает Seychelles News Agency і Bloomberg.

Местные власти решили на три недели закрыть все школы и запретить спортивные мероприятия.

Подобные ограничительные мероприятия, включающие также запрет на прием гостей и раннее закрытие баров и ресторанов, в последний раз вводились в конце 2020 года. С тех пор Сейшельские Острова стали мировым лидером в вакцинации от коронавируса - там полностью вакцинировали более 62% взрослого населения. Для сравнения, в Израиле этот показатель составляет около 56%, а в Украине хотят вакцинировать 70%.

"Несмотря на чрезвычайные усилия, которые мы прилагаем, ситуация с ковидом в нашей стране является критической, за последнюю неделю зафиксировано много новых случаев", - сказала в понедельник на пресс-конференции министр здравоохранения Сейшел Пегги Видо.

В течение 29 апреля - 1 мая в стране обнаружили 497 новых случаев заболевания - это почти десятая часть от всех случаев, бывших до того. Причина роста заболеваемости не объясняется.

Всего на островах, по последним данным, обнаружили 6 373 случая коронавирусной болезни, умерли 28 человек, а 5 277 уже вылечились.

"Тенденция идет к росту. Мы не знаем, сколько она продлится, но это будет зависеть от того, какие меры будут приниматься и как эти меры будут уважаться", - сказал руководитель центра общественного здоровья Сейшел Джуд Гедеон.

Сейчас на островах болеет около тысячи человек (как местных жителей, так и иностранцев), из них 65% - либо не вакцинированы, либо привиты одной дозой. В то же время остальные получили обе дозы. На островах начинали вакцинацию китайскими вакцинами, полученными в качестве пожертвования от правительства ОАЭ , но с тех пор приобрели и другие препараты.

Население Сейшел составляет около 98 тысяч человек.