Двоих врачей задержали в Киеве на получении взятки за присвоение группы инвалидности

Председателя специальной кардиологической МСЭК №2 и заведующего кардиологического отделения Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района задержали в Киеве при получении взятки. По информации правоохранителей, они требовали взятку за присвоение группы инвалидности.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

“Согласно материалам следствия, указанные медработники требовали 40 тыс. гривен от гражданина за направление на медико-социальную экспертизу и установления ему группы инвалидности”, – сказано в сообщении.

Вчера, 26 ноября, медиков задержали после получения ими части взятки.

Задержанным сообщено о подозрении и готовится ходатайство к следственному.

Напомним, 3 октября 2019 года сотрудники прокуратуры Киева и Нацполиции задержали в столице заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии. В кабинете у врача было изъято более 60 тыс. долларов. Позже в его банковской ячейке были найдены 840 тысяч долларов.

Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры