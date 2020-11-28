Двоих врачей задержали в Киеве на получении взятки за присвоение группы инвалидности
Председателя специальной кардиологической МСЭК №2 и заведующего кардиологического отделения Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 Святошинского района задержали в Киеве при получении взятки. По информации правоохранителей, они требовали взятку за присвоение группы инвалидности.
Об этом
“Согласно материалам следствия, указанные медработники требовали 40 тыс. гривен от гражданина за направление на медико-социальную экспертизу и установления ему группы инвалидности”, – сказано в сообщении.
Вчера, 26 ноября, медиков задержали после получения ими части взятки.
Задержанным сообщено о подозрении и готовится ходатайство к следственному.
Напомним, 3 октября 2019 года сотрудники прокуратуры Киева и Нацполиции задержали в столице заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии. В кабинете у врача было изъято более 60 тыс. долларов. Позже в его банковской ячейке были найдены 840 тысяч долларов.
Фото: пресс-служба Киевской городской прокуратуры