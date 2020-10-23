За минувшие сутки в Киеве выявили 635 новых носителей коронавируса

В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 635 человек. 14 больных умерли.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Количество новых случаев заболевания коронавирусом в Киеве , к сожалению, увеличивается. За минувшие сутки у нас – еще 635 больных. Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 656 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 33 135”, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших 352 женщины в возрасте от 18 до 84 лет и 18 девочек от трех месяцев до 14 лет. А также 247 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет и 18 мальчиков от десяти месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 30 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 64 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 185 человек. Всего коронавирус преодолели 11 489 жителей Киева .

“Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 115, Печерском – 96 и в Днепровском районе – 88 случаев”, – отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 23 октября в Украине было зафиксировано 7 517 новых носителей коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд по количеству новых носителей за сутки.