Трое пострадавших от наезда пьяного водителя в Киеве курсанток находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших от наезда пьяного водителя в Киеве курсанток находятся в тяжелом состоянии

Состояние курсанток Украинской военно-медицинской академии, которые 25 августа получили тяжелые травмы в результате наезда авто на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона, оценивается как стабильно тяжелое.

Об этом KV стало известно из сообщения “Укринформа” со ссылкой на информацию начальника академии, полковника медицинской службы Валерия Савицкого.

“Произошла трагедия: действительно, военнослужащий на собственном транспорте наехал на группу будущих слушателей академии. Трое слушательниц получили травмы нижних конечностей различной степени сложности. На сегодня они находятся в Главном военном клиническом госпитале, им предоставляется адекватная медицинская помощь ... Угрозы их жизни нет, однако состояние у них стабильно тяжелое”, – отметил Савицкий.

По информации пресс-службы Минобороны, пострадавшим по 23 года, они – выпускницы гражданских медицинских вузов, которые недавно сдали экзамены в Военно-медицинскую академию. Вчера они должны были получить военную форму.

Отмечается, что врачам удалось стабилизировать их состояние. У одной из пострадавших диагностирован неполный травматический отрыв обеих нижних конечностей на уровне нижней трети голеней. У второй девушки было неполное травматическое отчленение правой голени на уровне средней трети. Третья курсантка получила открытый перелом правой стопы и открытый перелом обеих костей левой голени.

Известно, что 25 августа в Киеве на территории воинской части на улице Зоологической водитель Toyota Prius совершил наезд на трех курсанток военного вуза. 

Напомним, что столичная полиция 26 августа 2020 года начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. С телесными повреждениями пострадавшие были госпитализированы в лечебные учреждения. Водитель, совершивший наезд, задержан.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве


Ольга Марийко, КиевВласть

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