Пробы воды в шести бюветных комплексах Киева показали отклонения от нормативов (список)

В шести пробах воды из бюветных комплексов столицы обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде. Таковы результаты проверки 10 бюветных комплексов на прошлой неделе.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве .

Адреса бюветных комплексов, где были обнаружены отклонения:

ул. Соломенская пересечение с ул. А. Пироговского – содержание марганца 0.12 мг / дм3 (норм. 0.05 мг / дм3);ул. Героев Севастополя, 9-11 – содержание марганца 0.062 мг / дм3 (норм. 0.05 мг / дм3);ул. Михаила Донца, 2 – содержание марганца 0.062 мг / дм3 (норм. 0.05 мг / дм3);пересечение ул. Патриарха Мстислава Скрипника и ул.Стадионной – общее микробное число 137 КОЕ / см3 (норм. <100 КОЕ / см3), выявлены общие коли-формы (не должны проявляться в 100 см3)ул. Питерская, 3/2 – общее микробное число 170 КОЕ / см3 (норм. <100 КОЕ / см3), выявлены общие коли-формы (не должны проявляться в 100 см3)ул. Мартиросяна, 11 – общее микробное число 130 КОЕ / см3 (норм. <100 КОЕ / см3), выявлены общие коли-формы (не должны проявляться в 100 см3).

Отмечается, что ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве обратилось письмом к КП “Киевводфонд” о приостановлении эксплуатации упомянутых бюветных комплексов и приведении качества воды в соответствие с требованиями государственных санитарных норм и правил.

Известно, что в целом по городу на балансе “Киевводфонда” находится около 200 бюветных комплексов.

Напомним, что Сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве неделей ранее проверили 10 бюветных комплексов. В результате в 5 пробах воды обнаружены отклонения от гигиенических требований к питьевой воде.

КП “Киевводфонд” основано в 2010 году Киевсоветом. Основной вид деятельности – сбор неопасных отходов. Уставной капитал – 100 тыс. гривен. С 21 сентября 2015 года предприятие возглавляет Светлана Козловская. КП подчиняется Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры, которым руководит Дмитрий Науменко. Курирует вопросы ЖКИ в столичной горгосадминистрации зампредседателя КГГА Петр Пантелеев.

* СВКП “Київводфонд” (код ЄДРПОУ 37292855)

Фото: СВКП “Киевводфонд”