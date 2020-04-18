Украина получит вспышку коронавируса, если в церкви придет хотя бы десятая часть прихожан, - МВД

На Пасху возле храмов будут дежурить 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

Украина получит вспышку коронавируса, если в церкви придет хотя бы десятая часть прихожан, - МВД
Фото: https://www.0312.ua

Если на Пасху в церкви придет хотя бы десятая часть прихожан, то Украина получит вспышку коронавируса. Об этом заявили в МВД.

"По данным Национальной полиции, в прошлом году в религиозных обрядах на Пасху приняли участие около 7,5 млн граждан. Если в этом году в церкви придет хотя бы десятая часть, то Украина получит очередную вспышку коронавируса. Чтобы этого не произошло мы проводим переговоры с Советами церквей и просим призвать паству не приходить на службу, а оставаться дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у храмов на Пасху будут дежурить более 22 тыс. полицейских и нацгвардейцев.

"Правоохранители будут проводить разъяснительную работу, чтобы люди придерживались личных мер безопасности и держали необходимую дистанцию. Если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, правоохранители готовы прибегать к более жестким мерам - административным наказаниям", - отметил главы Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее в МВД пригрозили привлечь спецназ в случае скопления людей на Пасху. Правоохранители ожидают, что нарушать карантин будут в западных регионах.

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