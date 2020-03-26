Из Днепра в Киеве водолазы-спасатели достали тело мужчины
Во второй половине дня 25 марта на территории одного из столичных яхт-клубов сотрудники ГСЧС достали тело мужчины. Тело было обнаружено на расстоянии около 20 метров от берега.
Об этом
25 марта в 16:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в реке Днепр на Броварском проспекте на территории одного из столичных яхт-клубов находится тело человека.
На место происшествия выехало дежурное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, примерно в 20 м от берега находилось тело мужчины без верхней одежды. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.
По словам очевидцев, мужчина просто купался и прыгал в воду, впоследствии его тело увидели на поверхности воды и сразу позвонили по номеру 101.
Обстоятельствами происшествия занимаются работники правоохранительных органов.
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Фото: ГУ ГСЧС в Киеве