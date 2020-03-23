В настоящее время в Киеве гриппом и ОРВИ болеют почти 13 тысяч человек

В столице за 12-ю неделю 2020 года зарегистрировано 14 893 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 34,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 504,7. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,2% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело – 7 595 (снижение на 2,5%), взрослых – 7 298 (рост на 66,2%).

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“В структуре заболеваемости дети составляют 51%, а на предыдущей неделе – 64%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 3,8% – зарегистрировано 3 550 случаев”, – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 12-ю неделю госпитализированы 236 человек, из них 107 – дети.

Также чиновник сообщил, что с начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 51 574 человека.

Как сообщала KV , сегодня, 23 марта, стало известно, что в Киеве еще 4 человека заболели COVID-19. Таким образом, количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 28 человек.

Напомним, с 23 марта общественный транспорт столицы будет перевозить исключительно работников тех предприятий, которые обеспечивают работу критически важных сфер жизнедеятельности Киева . И только при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты. При этом передвижение личного транспорта по городу не ограничивается.

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