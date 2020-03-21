В Киеве запретили пользоваться детскими площадками

Запрет вводится до улучшения эпидемической ситуации.

В Киеве запретили пользоваться детскими площадками
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве с 21 марта запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

Об этом говорится в протоколе №?16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению Киевзеленстрой, ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - говорится в документе.

Запрет вводится до улучшения эпидемической ситуации.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении карантинных мер в столице.

Напомним, что сегодня четвертый день в Киеве не работает метрополитен, а в наземном транспорте действует ограничение на количество людей, которые одновременно могут находиться в автобусе, троллейбусе или трамвае.

В течение субботы, 21 марта, в столице выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом.

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