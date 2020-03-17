Похитившая 100 тысяч масок группа лиц задержана в Киеве

Похитившая 100 тысяч масок группа лиц задержана в Киеве

Правоохранители задержали в Киеве группу лиц, которые под угрозой оружия 13 марта 2020 года украли у предпринимателей 100 тыс. медицинских масок. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева

“Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая вероятно оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разных направлениях”, – сказано в сообщении.

Как сказали потерпевшие, маски на сумму около 1 млн гривен они за несколько недель купили в разных местах, и собирались продать их через знакомых.

Правоохранители установили и задержали трех лиц, причастных к преступлению, которыми оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет. Злоумышленники не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для перепродажи.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрания меры пресечения.

Мероприятия по установлению и задержанию других участников преступления продолжаются.

Напомним, в Международном аэропорту “Борисполь” в Киевской области сотрудники полиции, таможенники и пограничники предупредили вывоз из страны медицинских масок. Контрабанда должна была отправиться в Италию и ОАЭ.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева


Александр Кравченко, КиевВласть

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