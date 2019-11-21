В Киевской области пенсионер МВД напал на полицию, пытаясь освободить задержанного

Он перегородил правоохранителям дорогу и размахивал оружием.

В Киевской области пенсионер МВД напал на полицию, пытаясь освободить задержанного
Фото: #facebook#.com/pol.kyivregion

В Яготине Киевской области вооруженный пистолетом мужчина перегородил дорогу полицейскому автомобилю, в котором перевозили задержанного подозреваемого.

Мужчина размахивал пистолетом и кричал, что он "начальник полиции", требуя освободить задержанного за вооруженное нападение на фирму, которая занимается топливно-масляными материалами. Об этом сообщили на странице областной полиции в Facebook.

"Приведя оружие в боевую готовность, нападавший требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении. Полицейские профессионально сработали. "Вызволителя" быстро обезвредили, забрали у него оружие и одели наручники", - уточнили в НПУ.

"Начальник полиции" оказался 50-летним пенсионером МВД. У него изъяли пистолет для отстрела резиновых пуль.

За угрозы правоохранителям и самовольное присвоение полномочий власти открыли два уголовных производства, мужчине уже объявили подозрения.

Напомним, в июне 2019 года в Запорожской области группа мужчина напала на двух полицейских. Правоохранителей жестоко избили и отобрали у них вещи. По горячим следам задержали двух нападавших, поиски третьего продолжались до августа.



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