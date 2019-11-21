В Киеве в магазине напали на охранника, пострадавший в реанимации

Троих злоумышленников уже задержали.

В Киеве в магазине напали на охранника, пострадавший в реанимации
Фото: Скриншот видео

В Киеве компания пьяных молодых людей напала на охранника продовольственного магазина на ул. Ярославская. Мужчину избивали, пока он не потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Троих злоумышленников уже задержали, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания нетрезвых молодых людей, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами били его, пока он не упал на пол без сознания", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались. Им объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в апреле 2019 года в результате нападения в супермаркете скончался мужчина. У него возник словесный конфликт с другим покупателем, после чего завязалась потасовка. Нападавший ударил его в голову, на следующий день мужчина умер.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Бельгии зафиксировали первую смерть от курения электронных сигаретВ Бельгии зафиксировали первую смерть от курения электронных сигарет
В Киеве задержали группу липовых коллекторовВ Киеве задержали группу липовых коллекторов
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человекВ Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
Скончалась известный украинский балетмейстер Анико РехвиашвилиСкончалась известный украинский балетмейстер Анико Рехвиашвили
Во Франции сильные снегопады обесточили 300 тыс. домовВо Франции сильные снегопады обесточили 300 тыс. домов
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве жители дома перекрыли улицу из-за отсутствия отопленияВ Киеве жители дома перекрыли улицу из-за отсутствия отопления
В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка", - СМИВ Киеве похитили главу "Укрэксимбанка", - СМИ
В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человекВ Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек
В Киеве заметили мужчину с леопардом на поводкеВ Киеве заметили мужчину с леопардом на поводке
В Киеве задержали группу липовых коллекторовВ Киеве задержали группу липовых коллекторов
Суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилиеСуд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие
В Киеве подожгли несколько магазинов "Молоко от фермера"В Киеве подожгли несколько магазинов "Молоко от фермера"
"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца
В Киеве должник стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему из-за невыплаты кредитаВ Киеве должник стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему из-за невыплаты кредита
В Киеве мужчина поджег себя посреди зала игровых автоматовВ Киеве мужчина поджег себя посреди зала игровых автоматов
Последние новости
Подгружаем последние новости