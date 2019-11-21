В Киеве в магазине напали на охранника, пострадавший в реанимации

В Киеве компания пьяных молодых людей напала на охранника продовольственного магазина на ул. Ярославская. Мужчину избивали, пока он не потерял сознание. Пострадавший был госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Троих злоумышленников уже задержали, им грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Мужчина находился на рабочем месте, когда к нему начала приставать компания нетрезвых молодых людей, среди которых была одна девушка. Один из злоумышленников ударил охранника по лицу, после чего вместе с двумя своими товарищами били его, пока он не упал на пол без сознания", - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Задержанные ранее к уголовной ответственности не привлекались. Им объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, суд избрал им меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в апреле 2019 года в результате нападения в супермаркете скончался мужчина. У него возник словесный конфликт с другим покупателем, после чего завязалась потасовка. Нападавший ударил его в голову, на следующий день мужчина умер.