В РоSSии студент устроил стрельбу в колледже, погибли два человека

В РоSSии в городе Благовещенск в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате чего погиб 19-летний парень, еще трое получили ранения. Сам стрелявший после преступления совершил суицид, сообщили в Приамурском управлении МВД .

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента трое пострадали", - говорится в сообщении.

Вызов в полицию о стрельбе поступил от очевидца. Прибывшие правоохранители увидели парня с оружием на втором этаже здания. Он несколько раз выстрелил в сторону полицейских, в ответ на что они тоже открыли огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории, но он покончил с собой. По предварительной информации, причиной нападения стал конфликт между студентами.

"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное", - сообщили в Минздраве агентству "Интерфакс Дальний Восток".

В агентстве добавили, что у одного пострадавшего подростка ранение шеи, затылочной части и левого надплечья. У второго - огнестрельное ранение таза.