В РоSSии студент устроил стрельбу в колледже, погибли два человека

Сам стрелявший совершил суицид.

В РоSSии студент устроил стрельбу в колледже, погибли два человека
Фото: spbdnevnik.ru

В РоSSии в городе Благовещенск в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства студент устроил стрельбу, в результате чего погиб 19-летний парень, еще трое получили ранения. Сам стрелявший после преступления совершил суицид, сообщили в Приамурском управлении МВД.

"На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу, также в результате инцидента трое пострадали", - говорится в сообщении.

Вызов в полицию о стрельбе поступил от очевидца. Прибывшие правоохранители увидели парня с оружием на втором этаже здания. Он несколько раз выстрелил в сторону полицейских, в ответ на что они тоже открыли огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории, но он покончил с собой. По предварительной информации, причиной нападения стал конфликт между студентами.

"У всех множественные огнестрельные ранения. Двое пострадавших подростков госпитализированы в Амурскую областную больницу. Одни из них в тяжелом состоянии, у второго - состояние средней тяжести. Третий раненый - в Благовещенской городской больнице, состояние компенсированное", - сообщили в Минздраве агентству "Интерфакс Дальний Восток".

В агентстве добавили, что у одного пострадавшего подростка ранение шеи, затылочной части и левого надплечья. У второго - огнестрельное ранение таза.

Напомним, в октябре 2018 года в оккупированном Россией Крыму студент устроил стрельбу и взрыв в колледже, в результате чего более 20 человек погибли, еще 50 получили ранения.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студенткуИзвестный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лосяВ Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лося
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали ракУ телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станцииВ Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станцииВ Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
Убитый в Житомирской области адвокат в деле Вороненкова первым открыл стрельбуУбитый в Житомирской области адвокат в деле Вороненкова первым открыл стрельбу
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студенткуИзвестный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Сумах студентка выпала с 8 этажа общежитияВ Сумах студентка выпала с 8 этажа общежития
Студенты из Киева массово отравились на форуме в МариуполеСтуденты из Киева массово отравились на форуме в Мариуполе
В Одессе иностранцы устроили драку с поножовщиной, двое погибшихВ Одессе иностранцы устроили драку с поножовщиной, двое погибших
В Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, еще один раненВ Харькове на парковке супермаркета застрелили человека, еще один ранен
Во львовском общежитии 12 студентов отравились газом из перцового баллончикаВо львовском общежитии 12 студентов отравились газом из перцового баллончика
В Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную ямуВ Полтавской области трое мужчин погибли, очищая выгребную яму
В Киеве на трамвайной остановке застрелили человекаВ Киеве на трамвайной остановке застрелили человека
Последние новости
Подгружаем последние новости