Доцент столичного ВНЗ допомагав чоловікам виїхали з України під виглядом "польських студентів". ЗМІ кажуть, що це працівник університету Поплавського

Поліція Києва, міська прокуратура та СБУ викрили злочинну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом нібито "польських студентів", якою займався доцент одного зі столичних університетів. За даними УП , йдеться про співробітника Київського національного університету культури і мистецтв.

"За даними слідства, доцент кафедри одного з університетів, екснауковець НАН України організував схему переправлення за кордон осіб призовного віку як "польських студентів", - повідомляють в прокуратурі . - Підозрюваний обіцяв чоловікам, які мешкають у Києві та підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – запрошень на навчання, студентських квитків та довідок про навчання у вищому навчальному закладі Польщі. Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини".

У поліції зазначають , що доцент вже встиг збагатитися таким чином на 3000 євро, отримавши гроші від двох "замовників" Під час останньої зустрічі з одним з них його й затримали, сталося це на заправці.

Згодом обшуки провели вдома у затриманого. Там було знайдено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значну суму коштів.

Також стало відомо, що у 41-річного чоловіка вже є судимість за скоєння автопригоди, він якраз перебуває на випробувальному терміні.

Суд вже обрав порушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 208 тисяч гривень. Йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.