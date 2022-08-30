Доцент столичного ВНЗ допомагав чоловікам виїхали з України під виглядом "польських студентів". ЗМІ кажуть, що це працівник університету Поплавського
Затриманий вже перебуває під вартою. Йому загрожує ув'язнення терміном від семи до дев’яти років, інформує
Поліція Києва, міська прокуратура та СБУ викрили злочинну схему незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом нібито "польських студентів", якою займався доцент одного зі столичних університетів. За
"За даними слідства, доцент кафедри одного з університетів, екснауковець НАН України організував схему переправлення за кордон осіб призовного віку як "польських студентів", -
У поліції
Згодом обшуки провели вдома у затриманого. Там було знайдено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значну суму коштів.
Також стало відомо, що у 41-річного чоловіка вже є судимість за скоєння автопригоди, він якраз перебуває на випробувальному терміні.
Суд вже обрав порушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 208 тисяч гривень. Йому загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Також правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної діяльності.