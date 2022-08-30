Більшість студентів хотіли б розпочати навчальний рік в аудиторіях – опитування

Популярною залишається дистанційна форма навчання.

До навчання у очному форматі з 1 вересня готові 78,1% претендентів на професійну вищу та 69,4% - вищу освіту. Водночас дві третини з них сумніваються в ефективності такої форми організації освітнього процесу в нинішніх умовах. Про це свідчать результати опитування, проведеного Держслужбою з якості освіти України.

Зазначається, що більшість закладів все ж таки обрали змішаний (очно-дистанційний) формат роботи. Вісім із десяти як студентів, так і викладачів виявили бажання розпочати 2022/2023 навчальний рік в онлайн-форматі.

Дистанційну форму навчання обирають навчальні заклади східних та південних областей. Західні, центральні та частково північні регіони України схиляються до дистанційного навчання.

В опитуванні, яке проводили період з 5 по 15 серпня 2022 року, взяли участь близько 24 тисяч респондентів із 56 закладів професійної вищої та 46 закладів вищої освіти.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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