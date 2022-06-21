В Україні понад 3% університетів можуть розпочати навчальний рік раніше – ректор ЧНУ

Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Роман Петришин зазначив, що 3-4% університетів країни можуть розпочати навчання в серпні. За його словами, навчання в ЧНУ розпочнеться з 1 вересня в очному форматі, інформує molbuk.ua.

"За тією інформацією, якою я володію, 3-4% університетів країни можуть розпочати навчання в серпні. Такий варіант запропонував міністр освіти задля економії коштів під час опалюваного сезону. Ми запитали в студентського парламенту, адже мені було важливо знати позицію студентів. Студпарламент виступив проти того, щоб розпочати навчання в серпні. Ректорат також за те, щоб почати навчальний рік в очному режимі 1 вересня", - наголосив ректор ЧНУ.

Петришин, зазначив, що вразі нестачі енергоносіїв, університет перейде на дистанційну форму навчання.

"Побачимо, яка буде ситуація. Ми вже аналізували. Якщо буде складно взимку – перейдемо на дистанційне навчання", - додав він.

Новий навчальний рік в університетах та інших закладах вищої освіти в Україні може розпочатись уже в серпні для економії коштів під час опалювального сезону.