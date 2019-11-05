Врача онкодиспансера в Киеве задержали при получении $2 тыс. взятки

Деньги требовали за предоставление медицинской документации без реального обследования.

Врача Киевского областного онкологического диспансера задержали при получении 2 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

"Установлено, что медик требовал и получил 2 тыс. долларов США за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения медицинского обследования", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Врач задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 УК Украины.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в начале октября один из ведущих врачей института Шалимова был задержан за вымогательство. При обыске у него нашли миллион долларов наличными.

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