В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии у привитого мужчины

Больной сделал прививку два года назад.

В Тернопольской области подтвержден случай дифтерии у 47-летнего мужчины. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Диагноз подтвердили лабораторно.

"Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей, за помощью обратился к врачу в Тернопольской области, с которым заключил декларацию. Контактировал с тремя лицами, из которых один ребенок ", - говорится в сообщении.

По месту жительства пациента 21 октября провели дезинфекцию.

Известно, что больной в 2017 году привился от дифтерии.

"Введенна в 2017 году вакцина сформировала достаточный уровень антитоксического иммунитета, что не дало развиться тяжелым осложнениям", - отметили в Минздраве.

В Министерстве также напомнили, что прививки от дифтерии рекомендуются не только детям, но и взрослым каждые 10 лет после 16-летнего возраста. Украина обеспечена необходимым количеством вакцин. Вакцинироваться можно в своего семейного врача.

Напомним, в Ужгороде зафиксировали 15 случаев дифтерии, из-за чего в Ужгородском университете прекратили учебный процесс. До этого дифтерии в Закарпатской области не было с 2011 года.

Ранее в Украине были зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания дифтерией - в Хмельницкой и в Луганской областях. 24 октября случай дифтерии подтвердили в Киеве - заболел 9-летний ребенок, мать которого ранее отказалась от прививок.

В 2018 году дифтерией в Украине заболело 10 человек.

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.