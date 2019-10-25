В Одессе дважды за день напали на противников застройки Гагаринского плато

На клочке земли собираются построить три 25-этажные высотки.

В Одессе дважды за день напали на противников строительства высоток на Гагаринском плато.

Как сообщает "Думская", в начале октября стало известно, что в Аркадии появятся еще три высотки по адресу Гагаринское плато, 5. Застройщику многоквартирного жилого комплекса UNITY TOWERS удалось получить разрешение на строительство, несмотря на протесты местных жителей и судебные иски.

Фото: novostroyki.lun.ua

Жители близлежащих домов уже несколько дней блокировали заезд строительной техники, и утром 25 октября это привело к столкновениям с охранниками стройки.

Работники охранной фирмы без опознавательных знаков набросились на протестующих и распылили газ. Инцидент произошел на глазах у правоохранителей.

Через несколько часов нападение повторилось. Около 25 человек в одинаковой одежде, облив водой, распылили газ.